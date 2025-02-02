Вячеслав Володин назвал новую дату визита в Индию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправится в Индию сегодня, 2 февраля. В Москву господин Володин вернется 4 февраля. Его прошлый визит, запланированный на конец декабря, был перенесен из-за положительного теста на ковид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома»,— написал председатель Госдумы в Telegram-канале.

Господин Володин отметил, что Россия считает Индию стратегическим партнером, страны связаны «многолетними отношениями доверия и взаимовыгодного сотрудничества». «Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения»,— добавил он

Прошлый раз Вячеслав Володин посещал Индию в декабре 2018 года. Тогда он провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди. Следующий визит господина Володина в Индию был назначен на 2–4 декабря 2024 года, но 5 декабря Госдума сообщила, что он сдал положительный тест на коронавирус. По этой же причине Вячеслав Володин пропустил заседание Госсовета Союзного государства 6 декабря в Минске.