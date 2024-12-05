Вячеслав Володин сдал положительный тест на коронавирус

Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию был перенесен из-за положительного теста на ковид, сообщила пресс-служба Госдумы. По этой же причине господин Володин не будет присутствовать на заседании Госсовета Союзного государства, запланированном на 6 декабря в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС, говорится, что тест был проведен в конце недели с 25 ноября по 1 декабря.

Визит Вячеслава Володина в Индию был назначен на 2–4 декабря. 1 декабря о переносе визита по неизвестной причине сообщили источники газеты «Ведомости». Сегодня, 5 декабря, господин Володин не присутствовал на заседании по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. В сообщении пресс-службы Госдумы говорится, что новые даты поездки намечены на начало следующего года. Когда именно состоится визит, не сообщается.

Последний раз Вячеслав Володин посещал Индию в декабре 2018 года. Тогда он провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.