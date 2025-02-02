В Перми объединяют два муниципальных учреждения в сфере благоустройства

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» будет реорганизовано путем слияния с другим учреждением – МКУ «Содержание объектов благоустройства». Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ. Соответствующее постановление администрации Перми было подписано 27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в мэрии, слияние двух учреждений необходимо для повышения эффективности организации работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию улично-дорожной сети и других объектов благоустройства, а также эффективного перераспределения бюджетных средств. «Реорганизация позволит не только повысить качество перспективного и текущего планирования деятельности, но и обеспечит квалифицированный контроль и учет при выполнении работ подрядчиками», - подчеркнули в администрации.

МКУ «Пермблагоустройство» создано в 2006 году для выполнения муниципальных услуг, работ и функций по содержанию, строительству и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории Перми, а также для осуществления технического надзора и строительного контроля за выполнением работ. Учредителем МКУ «Пермблагоустройство» является департамент дорог и благоустройства администрации города Перми.