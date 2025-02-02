Полис для Тузика

Лишь 13% россиян готовы застраховать своего питомца, при этом большинство из них не готовы потратить на страховку больше 1 тыс. руб. в год, свидетельствуют результаты опроса «Сравни.ру». На Кубани домашних питомцев, по оценкам участников рынка, готовы застраховать порядка 15-20% владельцев. Причем собачники покупают такие страховые продукты чаще, чем владельцы кошек. Причину эксперты видят в недостаточной информированности о возможностях услуги. Владельцы животных считают главным недостатком продуктов — невозможность застраховать возрастных питомцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В Краснодарском крае, как и по России в целом, страхование домашних животных, таких как кошки, собаки, хорьки и другие питомцы пока не пользуется большой популярностью. По оценкам директора филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александра Казакова, застраховать домашних питомцев готовы порядка 15-20% владельцев. Господин Казаков объясняет небольшой уровень интереса к такому страхованию недостаточной информированностью о возможностях этой услуги, а также с растущим уровнем расходов на содержание животных.

Тем не менее, рынок страхования питомцев развивается. Как отмечает, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра, есть около десятка страховых компаний, предлагающих такие продукты.

«Полисы по страхованию животных в чем-то схожи со страхованием людей по полисам добровольного медицинского страхования. Только по ДМС человек получает медицинскую помощь, а по полисам страхования животных — ветеринарную помощь, компенсацию понесенных расходов по окончании лечения. Также, в отличие от ДМС, где перечень клиник оговорен по договору, в случае очного посещения ветеринарной клиники в каждом конкретном случае владелец животного сам выбирает учреждение, в котором будет лечить своего питомца»,— поясняет Александр Казаков.

Собеседник «Ъ-Кубань» отметил, что собачники покупают такие страховые продукты чаще, чем любители котов. По некоторым предложениям можно также застраховать хорьков, минипигов и других животных.

Согласно результата опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни.ру», лишь 13% россиян готовы застраховать своего питомца. Причем 61% из тех, кто рассматривает страховку для питомца, готовы потратить на услугу не более 1 тыс. руб. в год. Еще 16% россиян отметили, что могут выделить до 3 тыс. руб., 5% респондентов — до 5 тыс. руб., 4% — до 10 тыс. руб., 14% — больше 10 тыс. рублей.

Как отмечает Артем Искра, обычно стоимость годового полиса стартует от нескольких тыс. руб. (телемедицина) до 10-15 тыс. руб. (телемедицина плюс ветеринарное обслуживание при несчастном случае и болезни, гражданская ответственность владельца собаки).

По словам Александра Казакова, стоимость годового полиса зависит от варианта наполнения. Как правило, самый доступный по цене вариант связан с телеветеринарией и предусматривает дистанционную поддержку клиента опытными ветеринарами. Проконсультироваться с ними можно по любому животному, порой даже экзотическому, нередко без ограничения возраста питомца и без ограничения количества консультаций — в зависимости от программы. Как показывает практика, порядка 30-40% владельцев домашних животных, обратившихся дистанционно за консультацией, продолжают лечение питомца в домашних условиях, руководствуясь советами телеветеринара. В более дорогостоящих вариантах помимо телеветеринарии предусмотрена также компенсация расходов на лечение животных при заболеваниях или несчастных случаях. Лимиты могут быть разные, но чаще всего в среднем это 50-100 тыс. руб. При этом нередко стоимость лечения в несколько раз превышает стоимость самого полиса.

«Есть несколько подобных страховых продуктов: аналог “человеческого” страхования от несчастных случаев, варианты добровольного медицинского страхования и аналог ОСАГО — страхование гражданской ответственности владельца в случае причинения животным вреда. Например, при укусе собакой прохожего, выплату компенсации пострадавшим возьмет на себя страховая компания»,— прокомментировал Артем Искра.

Как рассказал эксперт, при страховании от несчастных случаев будет выплачена компенсация в случае гибели или травмы (размер компенсации зависит от тяжести травмы) или же компенсируются фактические расходы на лечение. ДМС для животных — это, как правило, программы, обеспечивающие компенсацию расходов за лечение (может включать медицинские манипуляции, стационар, лекарства) или только телеветеринарию.

Обычно страхование предлагается для кошек и собак возрастом от 3 месяцев до 8 лет любой породы или беспородных.

Что касается категории клиентов, то, как отмечает Артем Искра, в массе своей это осторожные люди, хорошо понимающие степень риска. Подтверждением может служить тот факт, что основной объем полисов продается в преддверии летнего сезона, на который приходится большая часть страховых случаев. Главное преимущество страхования — это гарантия компенсации расходов, если потребуются внезапные затраты на лечение животного.

По словам собеседника издания, часть клиентов выбирает такой вариант защиты также из-за удобства. Примерно 60% проблем со здоровьем животного решаются без визита в клинику, на дистанционной консультации ветеринара. По числу обращений лидируют консультации по гастроэнтерологии (каждое пятое обращение), дерматологии, вакцинации, инфекциям, урологии и нефрологии.

«Приобретая страховку на домашнего питомца, их владельцы руководствуются самыми добрыми побуждениями — чтобы защитить своих любимцев в случае их болезни или травмы. Кто-то делает это по совету ветеринарного врача; а кто-то страхует свои финансовые риски — чтобы получить возмещение в случае расходов на лечение»,— комментирует Александр Казаков.

При этом страховые компании могут в защите и отказать. По словам Артема Искры, наиболее частое исключение — обращение по заболеваниям, которые начались до покупки полиса. Поэтому страхование обычно включает временную франшизу — полис начинает действовать через 10-15 дней после оформления.

Главный недостаток подобных продуктов — отсутствие программ страхования для возрастных животных, обращает внимание житель Краснодара, владелец шести питомцев Алексей Белянин.

«Моей собаке и старшему коту — уже по 11 лет. Возраст, когда могут начаться наиболее серьезные проблемы со здоровьем. Мы раньше пользовались страховкой от "Манго" (проект компании «АльфаСтрахование» — «Ъ-Кубань»), но, когда он прекратил работу, обращаться было уже некуда — ни один страховщик не хотел оформлять полисы для животных старше восьми лет. И с тех пор ничего не изменилось. Я понимаю риски и готов платить больше за страховку, но ни одна компания не может предложить мне такой услуги. Старую машину застраховать можно, а старую собаку — почему-то нет», — сетует краснодарец.

Андрей Пугачев