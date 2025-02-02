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Коммерсантъ FM
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В отравившейся дихлофосом красноярской семье погиб пятый ребенок

В Красноярском крае умер трехмесячный младенец. Это произошло в семье из села Красная Сопка, в которой осенью 2024 года погибли четверо детей от отравления токсичным веществом.

«Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено»,— рассказали в прокуратуре Красноярского края. Предварительно, ребенок захлебнулся рвотными массами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Ребенок родился в ноябре, через месяц после смерти трех своих сестер и брата. Как показала экспертиза, в сентябре дети отравились ядом, который входит в средство для борьбы с насекомыми. Семья более десяти часов дышала токсичными веществами — выжили только взрослые. В смерти детей обвиняется 34-летний отец — ему вменяют причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). За это ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Подробности — в материале «Ъ» «Отец ответит за детей».

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