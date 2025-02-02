Боксер Адам Азим победил Сергея Липинца в бою за титул чемпиона мира IBO

Британский боксер Адам Азим победил казахстанца Сергея Липинца. Бой завершился в девятом раунде техническим нокаутом. Поединок в полусреднем весе за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) проходил в Лондоне.

Для 22-летнего Азима победа стала 13-й в карьере (10 нокаутом). У него по-прежнему нет поражений. Липинцу 36 лет. На его счету теперь 18 побед (13 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. Ранее он представлял Россию.