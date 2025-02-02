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Коммерсантъ FM
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Бобровский занял 25 место по количеству матчей в НХЛ среди вратарей

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провел 735-й матч в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он занял 25 место среди голкиперов. Он сравнялся с чехом Домиником Гашеком.

«Флорида» обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:1. Бобровский отразил 24 броска из 25.

Бобровскому 36 лет. Обладатель Кубка Стэнли. Был признан лучшим вратарем НХЛ в 2013 и 2017 годах. Чемпион мира 2014 года, серебряный призер первенства 2015 года и бронзовый призер чемпионата 2016 года.

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