Бобровский занял 25 место по количеству матчей в НХЛ среди вратарей

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провел 735-й матч в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он занял 25 место среди голкиперов. Он сравнялся с чехом Домиником Гашеком.

«Флорида» обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:1. Бобровский отразил 24 броска из 25.

Бобровскому 36 лет. Обладатель Кубка Стэнли. Был признан лучшим вратарем НХЛ в 2013 и 2017 годах. Чемпион мира 2014 года, серебряный призер первенства 2015 года и бронзовый призер чемпионата 2016 года.