ВСУ ударили ракетами по интернату в курской Судже

Вооруженные силы Украины 1 февраля нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Российские средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава региона Александр Хинштейн рассказал, что «достоверной информации» о пострадавших пока нет.

«Провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области»,— уверены в оборонном ведомстве.

В Минобороны сообщили об освобождении Русского Поречного 17 января. На этой неделе суд в Курске заключил под стражу украинского солдата Евгения Фабрисенко, который подозревается в совершении теракта и насильственных действиях сексуального характера в этом населенном пункте. В ходе его допроса следователи установили причастность пяти военнослужащих ВСУ к убийству 22 жителей села.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова