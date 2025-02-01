Один человек погиб и четверо пострадали при атаках БПЛА на Курскую область

Накануне ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хиштейн в своем Telegram-канале.

В районе села Снагость Кореневского района дрон ударил по автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое пожилых супругов и их сосед. По предварительным данным, муж женщины погиб. Их сосед 1981 года рождения получил множественные ранения. Его отправили в Рыльскую центральную райбольницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Затем силами санавиации пациента транспортировали в областную клиническую больницу.

В освобожденном селе Николаево-Дарьино Суджанского района в результате атаки второго БПЛА пострадали двое мужчин и женщина. Все они получили множественные осколочные ранения. Курян доставили в областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

СКР возбудил в отношении украинских боевиков уголовное дело о теракте в Кореневском районе (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Алина Морозова