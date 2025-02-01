Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек погиб и четверо пострадали при атаках БПЛА на Курскую область

Накануне ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хиштейн в своем Telegram-канале.

В районе села Снагость Кореневского района дрон ударил по автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое пожилых супругов и их сосед. По предварительным данным, муж женщины погиб. Их сосед 1981 года рождения получил множественные ранения. Его отправили в Рыльскую центральную райбольницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Затем силами санавиации пациента транспортировали в областную клиническую больницу.

В освобожденном селе Николаево-Дарьино Суджанского района в результате атаки второго БПЛА пострадали двое мужчин и женщина. Все они получили множественные осколочные ранения. Курян доставили в областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

СКР возбудил в отношении украинских боевиков уголовное дело о теракте в Кореневском районе (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...