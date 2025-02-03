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Историческую часовню Казанского университета признали памятником культуры

Часовню-прозекторскую 1840 г. постройки на территории Казанского университета включат в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Акт о результатах историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Историческую часовню Казанского университета признали памятником культуры

Историческую часовню Казанского университета признали памятником культуры

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Историческую часовню Казанского университета признали памятником культуры

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Двухэтажное здание с подвалом на улице Кремлевской, 35а, было построено по проекту архитектора М. П. Коринфского для медицинского факультета Казанского университета. В 1860–1870-х гг. часовня использовалась для вскрытий, а в 1890-х служила моргом при университетской клинике.

Здание сохранило оригинальные кирпичные стены, сводчатые перекрытия и архитектурные элементы в стиле классицизма: круглый эркер-ротонду, арочные окна и пилястры с дорическими капителями.

После реставрации 2020 г. в историческом здании разместился научно-образовательный центр «Теология».

Анар Зейналов

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