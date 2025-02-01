СКА выиграл в матче с московским «Динамо» со счетом 4:3

Матч между петербургским СКА и московским «Динамо» на льду «ВТБ Арены» закончился победой армейцев. Игра завершилась со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Счет в матче открыл динамовец Максим Джиошвили. В дальнейшем, в течение игры две шайбы московскому клубу принес Никита Гусев. В составе СКА отличились Валентин Зыков, Александр Никишин (2 гола) и Андрей Педан.

Следующий матч армейцев состоится 4 февраля. Петербургская команда сыграет с ХК «Ак Барс» на своем льду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА одержал третью подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв в Москве «Спартак» 4:3.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «СКА подавил восстание "Спартака"».

Дарья Астанина