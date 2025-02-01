СКА выиграл в матче с московским «Динамо» со счетом 4:3
Матч между петербургским СКА и московским «Динамо» на льду «ВТБ Арены» закончился победой армейцев. Игра завершилась со счетом 4:3.
Фото: ХК СКА
Счет в матче открыл динамовец Максим Джиошвили. В дальнейшем, в течение игры две шайбы московскому клубу принес Никита Гусев. В составе СКА отличились Валентин Зыков, Александр Никишин (2 гола) и Андрей Педан.
Следующий матч армейцев состоится 4 февраля. Петербургская команда сыграет с ХК «Ак Барс» на своем льду.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА одержал третью подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв в Москве «Спартак» 4:3.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «СКА подавил восстание "Спартака"».