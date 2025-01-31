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СКА подавил восстание «Спартака»

в серии послематчевых штрафных бросков

СКА одержал третью подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв в Москве «Спартак» 4:3. Она досталась армейцам в серии штрафных бросков. Более того — после того как они растеряли преимущество, ведя в счете 3:0. В итоге зрители увидели захватывающий триллер с драматической развязкой.

Хоккейный матч между командами «Спартак» – СКА

Хоккейный матч между командами «Спартак» – СКА

Фото: ХК СКА

Хоккейный матч между командами «Спартак» – СКА

Фото: ХК СКА

Матчи СКА со «Спартаком» всегда очень интригующие и зрелищные, потому что обе команды играют в открытый, атакующий хоккей. И счет по ходу матча порой мало что значит. На это раз петербуржцы, например, вели после двух периодов 3:0. Казалось, игра сделана. Но в третьей двадцатиминутке «Спартак» все перевернул. Причем СКА пропускал и в меньшинстве, и в большинстве. И Иван Демидов, звезда команды, допустил решающую ошибку, отдав шайбу сопернику при счете 2:3. До этого, впрочем, как рассказал на пресс-конференции тренер армейцев Роман Ротенберг, 19-летний форвард получил от соперников удар в голову. И это повлияло на его самочувствие. Но судьи пропустили момент. Из-за этого у Ротенберга к ним снова много вопросов.

Он считает, что противники намеренно стараются вывести из строя лучших игроков СКА. Несмотря на то что КХЛ разослала в клубы письмо с просьбой обратить внимание на жесткую игру своих хоккеистов. «Судья сказал, что это хоккей. Но для меня это не хоккей»,— отметил тренер СКА.

В этом матче, кстати, на лед вернулся капитан петербургской команды Александр Никишин. Он пропустил несколько игр из-за сотрясения мозга, полученного в дуэли с ярославским «Локомотивом». Думали, что Никишин останется вне хоккея на более долгий срок. Однако доктора СКА провели все обследования и поняли, что противопоказаний для участия хоккеиста в матче со «Спартаком» нет.

Возвращение Никишина укрепило оборону СКА, но в третьем периоде та все-таки дала трещину. Не в последнюю очередь благодаря тому, что петербуржцы расслабились, установив на табло 3:0 в свою пользу. Мало кто ожидал такого развития событий. А когда начинаешь верить в легкость скорой победы, она может уплыть.

Овертайм и серия буллитов стали украшением всего матча. Игра «три на три», спасения вратарей, момент за моментом — все смотрелось на одном на одном дыхании, за это зрители и любят хоккей. В серии буллитов игроки в общей сложности 20 раз пытались поразить ворота. Только в пяти случаях это удалось. Решающий бросок реализовал Иван Демидов, переигравший голкипера Дмитрия Николаева, который когда-то выступал за СКА. А потом снова спас свою команду вратарь Артемий Плешков.

Армейцы вырвали важную победу в матче с принципиальным соперником, с которым встречались уже в третий раз за сезон. Дважды, причем в Москве, вверх брали игроки СКА (2:5 и 3:4), но в Петербурге успех праздновал «Спартак» — со счетом 5:0. Так что петербуржцы «отмазались» за этот проигрыш. Как и Демидов, по выражению Ротенберга, «отмазался» в серии буллитов за потерю шайбы, приведшую к третьему голу «Спартака» в основное время. Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Москве против «Динамо», от которого армейцы отстают в турнирной таблице Западной конференции КХЛ на два очка, занимая шестое место.

Кирилл Легков

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