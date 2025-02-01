«Азовский зерновой терминал» могут оштрафовать на 37 млн рублей за экологический ущерб
Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования добивается взыскания 37 млн руб. с ООО «Азовский зерновой терминал». Надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд с соответствующим требованием, указав, что компания должна возместить вред, причиненный водному объекту. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности не уточняются. Начало судебного разбирательства назначено на 17 февраля.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
ООО «Азовский Зерновой Терминал» эксплуатирует зерновой перегрузочный терминал в акватории Азовского порта. Основное направление деятельности предприятия - перевалка зерна.
По данным сервиса rusprofile, учредителем компании с долей 99,5% является зарегистрированная в Сингапуре фирма «Олам Глобал Агри ПТЕ. Лтд».