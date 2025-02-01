«Азовский зерновой терминал» могут оштрафовать на 37 млн рублей за экологический ущерб

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования добивается взыскания 37 млн руб. с ООО «Азовский зерновой терминал». Надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд с соответствующим требованием, указав, что компания должна возместить вред, причиненный водному объекту. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности не уточняются. Начало судебного разбирательства назначено на 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

ООО «Азовский Зерновой Терминал» эксплуатирует зерновой перегрузочный терминал в акватории Азовского порта. Основное направление деятельности предприятия - перевалка зерна.

По данным сервиса rusprofile, учредителем компании с долей 99,5% является зарегистрированная в Сингапуре фирма «Олам Глобал Агри ПТЕ. Лтд».

Сергей Иванов