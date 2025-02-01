Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии проиграли пермскому «Молоту» всухую

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл всухую пермскому «Молоту» в последнем матче выездной серии в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась сегодня в Перми и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Это третье поражение для «Ижстали» подряд. Ранее хоккеисты из Удмуртии уступили «Олимпии» со счетом 3:1 и «Нефтянику» со счетом 4:1. Следующий матч «Ижсталь» проведет против «Тороса» из Нефтекамска 5 февраля на льду спортивного комплекса «Олимпиец» в столице Удмуртии.