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В Сочи не обнаружили загрязнений берега и морской воды

Специалисты проводят ежедневные проверки чистоты береговой линии и морской воды в Сочи, сообщает пресс-служба курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Экологический контроль организован по инициативе мэра Андрея Прошунина. Официальные пляжные территории инспектируют жители, а необустроенные места отдыха —представители администрации города. Мазутных загрязнений на побережье не обнаружили. Лабораторные исследования проб воды также показывают благоприятные результаты.

В акватории курорта не зафиксировали массовую гибель морских обитателей. Отмечены единичные случаи обнаружения птиц с загрязнением оперения. Пострадавшие пернатые проходят реабилитацию в специализированном центре.

Нурий Бзасежев

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