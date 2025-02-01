В Сочи не обнаружили загрязнений берега и морской воды

Специалисты проводят ежедневные проверки чистоты береговой линии и морской воды в Сочи, сообщает пресс-служба курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Экологический контроль организован по инициативе мэра Андрея Прошунина. Официальные пляжные территории инспектируют жители, а необустроенные места отдыха —представители администрации города. Мазутных загрязнений на побережье не обнаружили. Лабораторные исследования проб воды также показывают благоприятные результаты.

В акватории курорта не зафиксировали массовую гибель морских обитателей. Отмечены единичные случаи обнаружения птиц с загрязнением оперения. Пострадавшие пернатые проходят реабилитацию в специализированном центре.

Нурий Бзасежев