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В ребцентры поступило 3,7 тысячи птиц, пострадавших от мазута на Кубани

С 17 декабря (с начала ликвидации последствий ЧС в Черном море) по 30 января в реабилитационные центры поступило 3747 птиц, пострадавших в Краснодарском крае от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб региона.

Фото: пресс-служба РГО

Фото: пресс-служба РГО

В краснодарский «Сафари-парк» доставили 1962 особи. Из них выпустили 245 птиц: 1 января (45 особей) и 3 января (200 особей). На реабилитации в «Сафари-парке» сейчас остается 17 особей.

По данным на 28 января, в центр реабилитации диких животных «Пеликан» поступила 1121 птица. О том, проводились ли выпуски, информация не представлена.

С 16 января заработал центр реабилитации пернатых в селе Витязево. Туда отправили 79 птиц, из которых 45 продолжают лечение.

В центр реабилитации в хуторе Усатова Балка, который проработал месяц как можно чаще — с 18 декабря по 18 января, доставили 632 особи. 4 января было выпущено 160 птиц. Сейчас в ребцентре птиц не содержат, об остававшихся на лечении птицах информации нет.

Татьяна Ручкина

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