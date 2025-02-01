Депутата Екатерину Стенякину хотели обмануть кибермошенники под предлогом доставки цветов
Депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину пытались обмануть кибермошенники. Об этом сообщает издание «Панорама» со ссылкой на сообщение депутата в социальных сетях.
Екатерина Стенякина в Госдуме
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Сегодня с утра я под атакой мошенников: с неизвестных номеров мне шлют сообщения, прикрываясь «доставкой цветов». Сначала пытались узнать мой адрес, потом просили коды из смс, а следом посыпались оскорбления», - написала Екатерина Стенякина.
По ее словам, она уверена, что злоумышленники работают на Украину и призвала подписчиков быть бдительными и не сообщать незнакомцам какую-либо информацию.
По данным издания, ранее на мошенников, рассылающих фальшивые обращения, включая голосовые, созданные с помощью нейросетей, жаловался председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, а также глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.