Депутата Екатерину Стенякину хотели обмануть кибермошенники под предлогом доставки цветов

Депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину пытались обмануть кибермошенники. Об этом сообщает издание «Панорама» со ссылкой на сообщение депутата в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Стенякина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Екатерина Стенякина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня с утра я под атакой мошенников: с неизвестных номеров мне шлют сообщения, прикрываясь «доставкой цветов». Сначала пытались узнать мой адрес, потом просили коды из смс, а следом посыпались оскорбления», - написала Екатерина Стенякина.

По ее словам, она уверена, что злоумышленники работают на Украину и призвала подписчиков быть бдительными и не сообщать незнакомцам какую-либо информацию.

По данным издания, ранее на мошенников, рассылающих фальшивые обращения, включая голосовые, созданные с помощью нейросетей, жаловался председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, а также глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

Сергей Иванов