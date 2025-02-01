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В МЧС жителей Петербурга предупредили о сильном снеге и гололедице

В Петербурге 2 февраля ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в городе будет идти снег, местами сильный. Сложная обстановка на дорогах, помимо осадков, также будет обусловлена гололедицей.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о похолодании в городе на выходных 1 и 2 февраля. Синоптическую ситуацию в Петербурге описал руководитель местного Гидрометцентра Александр Колесов.

Дарья Астанина

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