В администрации Свердловского района нашли замену экс-главе Соликамска

И. о. первого замглавы Свердловского района Перми назначена Наталья Стомаченко, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации города. Ранее она работала начальником отдела по работе с учреждениями и предприятиями департамента ЖКХ города.

Таким образом, новый глава района Александр Коротких заполнил вакансию, которая образовалась 9 декабря — тогда по собственному желанию уволился первый заместитель главы района и бывший руководитель Соликамска Игорь Давлетшин. Обязанности первого замглавы Свердловского района Перми все это время исполнял начальник сектора по взаимодействию с административными органами Юрий Дудкин.