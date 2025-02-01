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Коммерсантъ FM
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РБК: Владимир Мединский стал кандидатом на пост главы Союза писателей

На пост главы Союза писателей России могут рассмотреть кандидатуру помощника президента Владимира Мединского, сообщает РБК со ссылкой на источники. С февраля 2018 года правление союза возглавляет Николай Иванов.

Владимир Мединский

Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что господин Мединский может возглавить Союз писателей, 27 января сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. «Вероятно, об этом объявят 27 февраля в Доме Пашкова на съезде союза»,— написала она в Telegram.

Союз писателей в январе объявил о решении провести внеочередной съезд. Неназванный член союза заявил РБК, что повестка съезда пока неизвестна. Председатель правления Николай Иванов сказал, что будут обсуждаться организационные вопросы, деталей он не привел. Официально о съезде по регламенту объявят сегодня, 1 февраля.

В пресс-релизе союза о проведении внеочередного съезда говорилось, что господин Иванов провел встречу с Владимиром Мединским. Тот заявил, что «готов встретиться с писательским активом, чтобы изложить свое видение развития литературного процесса в стране».

Источник РБК на книжном рынке утверждает, что рассмотрение кандидатуры господина Мединского связано с «повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей». Председатель союза избирается голосованием 120 делегатов, которых планируется избрать из всех регионов. Для избрания председателя ему нужно две трети голосов делегатов.

Владимир Мединский в 2012–2020 годы занимал пост министра культуры. С 2020-го назначен помощником президента Владимира Путина.

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