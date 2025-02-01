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Коммерсантъ FM
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Россия осудила Израиль за запрет деятельности БАПОР

Министерство иностранных дел России осудило вступившие в силу 30 января законы о запрете в Израиле Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Упомянутые законы и совершаемые на их основании действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы. Начиная с того, что оккупирующая держава (Израиль) не может распространять свой суверенитет на оккупированную территорию (Палестина), и заканчивая невыполнением своих обязательств по IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны»,— говорится в пресс-службе российского ведомства.

В министерстве отметили, что такие шаги чреваты тяжелыми гуманитарными последствиями для жителей Палестины, «вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения».

БАПОР создано семь лет назад и действует на основе мандата ООН. В его цели входит оказание помощи палестинцам в сфере образования, здравоохранения, а также улучшения жизни в лагерях беженцев в соседних арабских странах. С начала боевых действий в Палестине в октябре 2023 года в результате боевых действий погибли 273 сотрудника агентства.

В свою очередь, Израиль обвиняет БАПОР в содействии палестинскому движению «Хамас». В январе 2024 года Израиль опубликовал доказательства связи свыше 1 тыс. сотрудников агентства с исламистскими группировками, в том числе с группировкой «Хамас». В октябре 2024 года парламент Израиля принял закон о запрете БАПОР, который вступил в силу 30 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль понесся на весь БАПОР».

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