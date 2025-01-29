Спикер правительства Израиля: БАПОР «кишит» боевиками «Хамаса»

Представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) «кишит» боевиками палестинского «Хамаса». Согласно принятому в Израиле закону, в течение 48 часов персонал БАПОР должен покинуть офисы на территории страны, деятельность организации будет запрещена.

«БАПОР равно ''Хамасу''. Израиль обнародовал неопровержимые доказательства того, что БАПОР кишит боевиками ''Хамаса''»,— сказал Давид Менсер (цитата по AFP). «От суверенного государства нельзя требовать, чтобы оно позволяло у себя деятельность агентства, которое финансирует его противников»,— добавил он.

БАПОР — созданное в 1949 году учреждение ООН, в котором работает свыше 30 тыс. сотрудников. Подавляющая часть из них — палестинцы. Организация помогает палестинским беженцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане, в том числе предоставляя им образование и социальные услуги.

В январе 2024 года Израиль предоставил сведения о причастности как минимум 12 сотрудников БАПОР к нападению «Хамаса» 7 октября 2023 года и связи свыше 1 тыс. сотрудников с исламистскими военными группировками. В октябре прошлого года парламент Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране: к 30 января соответствующее требование должно быть выполнено.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что закрытие офиса в Иерусалиме негативно отразится на поставках гуманитарной помощи палестинским беженцам. О необходимости пересмотреть решение Израиля говорил и постпред России при ООН Василий Небензя. Вместе с тем генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что организация продолжит помогать палестинцам, несмотря на действия израильских властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль понесся на весь БАПОР».

Лусине Баласян