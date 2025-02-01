Правительство Ярославской области поможет семье погибшего полицейского

Правительство Ярославской области окажет материальную помощь семье капитана полиции Анатолия Тутынина, который погиб при задержании нарушителя общественного порядка. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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Фото: Алла Чижова Правительство области

Фото: Алла Чижова

«Ему было 34 года, более 12 из которых он отдал службе в органах внутренних дел, защищая людей. Самые глубокие соболезнования близким. От правительства региона семье погибшего окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Анатолий Тутынин вместе с другими сотрудниками полиции вечером 31 января приехал на вызов в дом на улице Труфанова в Ярославле. При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение, в больнице он умер.

Алла Чижова