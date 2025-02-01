В 2025 году в Татарстане лимит программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов увеличен до 10,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году лимит на капремонт домов увеличили до 10,3 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году лимит на капремонт домов увеличили до 10,3 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Айзатуллина, по дополнительному лимиту на данный момент муниципальные образования представили предварительный перечень домов. Сейчас идет согласование дефектных ведомостей с Госжилинспекцией республики, а также формирование программы в государственной информационной системе мониторинга жилищного фонда.

«Главам муниципальных районов необходимо завершить работу в течение следующей недели», — сказал господин Айзатуллин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт 715 домов было выделено более 7 млрд рублей.

Артём Дергунов