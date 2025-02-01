В Ижевске устранили дорожные ямы на площади более 8 тысяч квадратных метров

Дорожные службы Ижевска скорректировали планы по содержанию городской улично-дорожной сети из-за затянувшейся оттепели: в основные работы включены латание аварийных выбоин и вывоз снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

За ночь устранены дефекты дорожного полотна на площади 52 кв. м с использованием литого асфальта. Работы проводились на ул. Ленина, ул. 10 лет Октября и ул. Карла Маркса.

Также вывезено 2,7 тыс. куб. м снега с ул. 9-е Января, ул. 10 лет Октября, ул. Ленина и других участков. Продолжаются работы по ликвидации аварийных выбоин на ул. Карла Маркса и ул. Чугуевского.

С начала зимнего сезона дорожники устранили ямы на площади 2,7 тыс. кв. м литым асфальтом и 5,5 тыс. кв. м — инертными материалами. В горадминистрации напомнили, что зимний ремонт дорог — временная мера. Основные дорожные работы начнутся весной.