В Сочи построят новый детский центр творчества к сентябрю 2025 года

В сочинском поселке Дагомыс завершается строительство центра дополнительного образования. Учреждение откроют в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в новый центр переведут учеников, занимающихся сейчас на базе гимназии №76. Освободившиеся помещения школы отведут под учебные классы.

Объект возводят на средства инвестора, который впоследствии передаст его в собственность муниципалитета. После оформления документов центр оснастят всем необходимым оборудованием. Площадь учреждения составит 1 тыс. кв. м.

Кроме того, инвестор также отремонтировал один км дороги на ул. Российской. Параллельно ведется строительство автомобильного моста через реку Восточный Дагомыс. Набережную протяженностью 1,2 км благоустроили на 95%.

Для обеспечения водоснабжения Дагомыса и прилегающих населенных пунктов обновили насосные станции «Сергей-Поле» и «Шаумян». На местах были установлены дополнительные резервуары для воды объемом 1,5 тыс. кубометров.

Нурий Бзасежев