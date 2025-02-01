Полиция Кубани нашла авторов записок с призывами школьников к поджогу

Полиция установила личности школьников, оставивших записки с угрозами в школе в ст. Раздольной Кореновского района. Авторами посланий оказались трое 12-летних учащихся шестого класса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, подростки составили тексты после просмотра фильма. Также школьники указали собственные номера телефонов. В записках содержались провокационные просьбы, в том числе «возьми зажигалку и сожги папины деньги».

Учащиеся младших классов, получившие послания, позвонили по указанным номерам. Услышав необычный голос, они сообщили о произошедшем родителям. Ситуация вызвала общественный резонанс и привлекла внимание полиции.

Правоохранители также отметили, что противоправных действий не выявлено. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.

Нурий Бзасежев