Комиссия решила оставить 17 птиц в краснодарском «Сафари-парке»

Экспертная комиссия 31 января приняла решение оставить 17 пострадавших птиц в краснодарском «Сафари-парке» из-за неполного восстановления их здоровья. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В состав комиссии вошли волонтер-орнитолог, представитель департамента ветеринарии и сотрудник министерства природных ресурсов региона. Оценка состояния пернатых проводилась согласно методическим указаниям оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Как отметили в пресс-службе краевого минприроды, решение о продолжении реабилитации направлено на сохранение безопасности птиц и экосистемы.

Сейчас в реабилитационных центрах Кубани находятся 176 пернатых. С момента начала чрезвычайной ситуации в учреждения поступило более 3,7 тыс. птиц.

Нурий Бзасежев