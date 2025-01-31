В центрах реабилитации на Кубани остаются 176 птиц, пострадавших из-за ЧС

Четыре реабилитационных центра на юге России продолжают восстановление птиц, пострадавших от разлива мазута. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, с середины декабря 2024 года специалисты приняли 3,7 тыс. пернатых, из которых 176 особей до сих пор нуждаются в лечении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Помощь птицам оказывают краснодарский «Сафари-парк», ставропольский центр «Пеликан», учреждение в селе Витязево и временно закрытый центр в хуторе Усатова Балка. Большинство пострадавших — 1,9 тыс. особи поступило в «Сафари-парк», где 245 птиц уже выпустили на волю, а 17 продолжают лечение.

В Ставрополь доставили более 1 тыс. пернатых, сейчас там находятся 99 птиц. Центр в Витязево принял 95 особей, из которых 60 остаются под наблюдением врачей.

В естественную среду обитания вернулись 405 птиц из «Сафари-парка» и центра в хуторе Усатова Балка.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. В результате аварии в море попало порядка 3 тыс. тонн нефтепродуктов. В прибрежных регионах объявили режим ЧС федерального и краевого уровней.

Анна Гречко