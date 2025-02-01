Володин перечислил законы, вступающие в силу в феврале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале. Спикер перечислил законодательные инициативы в посте в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин назвал закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Таких иностранцев будут вносить в специальный реестр, и если они допустят несколько нарушений при нахождении в РФ, их будут депортировать.

Следом господин Володин напомнил, что материнский капитал вырастет на 9,5%, до этого же зачения проиндексируют соцвыплаты и страховые пенсии — норма имеет обратную силу и заработает с 1 января.

С 5 февраля, продолжил Вячеслав Володин, с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, смогут работать наставники. Их будет назначать комиссия по делам несовершеннолетних.

С той же даты, по словам господина Володина, начнет работать закон, по которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом правонарушения, будет обращаться в доход государства.

В феврале в законодательных актах будет закреплено понятие «креативная индустрия» — деятельность, связанная с созданием «креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью», сообщил господин Володин.

Какие новые законы вступают в силу в феврале — в материале «Ъ».