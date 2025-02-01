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Копайгородские подадут в суд на незаконное увольнение из ВС РФ

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина готовят судебные иски о восстановлении на военной службе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего градоначальника Ивана Миронова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам защиты, супругов уволили из Вооруженных сил РФ до возбуждения уголовных дел. Господин Миронов отметил, что рассмотрение жалоб Копайгородских ожидается в ближайшее время.

Ранее стало известно, что супругам предъявили обвинение во взяточничестве на сумму более 43 млн руб. и растрате в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Алексей и Янина Копайгородские вымогали у предпринимателя Арсена Мкртчяна скидку на четыре квартиры-студии.

Защита обвиняемых отрицает причастность своих подзащитных к преступлениям. Адвокаты указывают, что бизнес Арсена Мкртчяна не был связан с застройщиком и находился в ведении региональных, а не муниципальных властей.

Копайгородских задержали осенью 2024 года. В ходе расследования провели более 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Сейчас экс-мэр Сочи находится под стражей, а его супруга — под домашним арестом.

Нурий Бзасежев

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