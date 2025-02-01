Численность населения Татарстана на 1 января превысила 4 млн 16 тыс. человек

На 1 января 2025 года численность населения Республики Татарстан достигла 4 016 571 человека. Такие данные содержатся в предварительном отчете Росстата.

За год население Татарстана увеличилось на 13 тыс. 555 человек. На 1 января 2024 года в республике проживало 4 млн 003 тыс. человек.

Городское население выросло до 3 млн 080 тыс. 638 человек, что на 11 тыс. 475 человек больше, чем годом ранее. Сельское население также увеличилось и составило 935 тыс. 933 человека, прирост составил 2 тыс. 080 человек.

В Чувашской Республике численность населения сократилась до 1 млн 159 тыс. 757 человек, что на 3 тыс. 652 человека меньше, чем в среднем за 2024 год.

В Республике Марий Эл также зафиксировано снижение численности населения. На 1 января 2025 года оно составило 665 тыс. 983 человека, сократившись на 1 тыс. 936 человек по сравнению со средним показателем прошлого года.

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 74,59 года.

Анар Зейналов