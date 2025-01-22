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Коммерсантъ FM
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Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 74,59 года

По итогам 11 месяцев ожидаемая продолжительность жизни в Республике Татарстан составила 74,59 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

В структуре смертности по-прежнему преобладают заболевания системы кровообращения, на втором месте находится смертность от новообразований, а на третьем — смертность от внешних причин.

Республика занимает 15-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е место в Приволжском федеральном округе.

Общий уровень смертности населения по итогам 2024 года составляет 11,3 на тыс. жителей. Татарстан занимает 22-е место среди субъектов Российской Федерации по показателю смертности.

Влас Северин

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