В Перми выдано разрешение на строительство жилья на месте долгостроя «Триумф. Квартал II»

Девелопер «КМПроджект» получил разрешение на строительство жилого комплекса на ул. Норильской, 2аа, в Индустриальном районе Перми. Согласно реестру разрешений на строительство, разрешительная документация была выдана 15 ноября компании группы — ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха». Комплекс разместится на земельном участке площадью 3 тыс. кв. м — это бывшая территория долгостроя ЖК «Триумф. Квартал II», который не завершила обанкротившаяся группа компаний «Классик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Земельный участок с долгостроем на ул. Норильской, 2аа, Фонд развития территорий разыграл в 2022 году. Победителем аукциона стала структура «КМПроджект» — ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха». В 2023 году «КМПроджект» выиграл на торгах Фонда развития территорий еще одну бывшую площадку ЖК «Триумф. Квартал II», расположенную по соседству, на ул. Норильской, 4аа, площадью 2,8 тыс. кв. м. В компании «КМПроджект» рассказывали о планах жилой застройки этих земель. Директор по продажам СЗ «КМПроджект-Данилиха» Анна Черепанова отмечала, что по градусловиям высота застройки на ул. Норильской, 4аа, не может быть выше девяти этажей, тогда как на соседнем участке — не более десяти этажей. Госпожа Черепанова предполагала, что жилье в этих локациях будет проектироваться по типу известного комплекса компании «Цветы Прикамья» — с «достойной» шириной между домами, большой единой детской площадкой.