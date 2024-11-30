Доходы местных бюджетов Татарстана за 10 месяцев превысили 6,2 млрд рублей

Общая сумма доходов местных бюджетов Республики Татарстан за 10 месяцев 2024 года составила 6,27 млрд рублей, что на 1,63 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Наибольшую долю в доходах составили поступления от аренды земельных участков — 2,67 млрд рублей. Этот показатель превысил плановые задания на 16,22%. Значительные поступления принесли также доходы от продажи земельных участков: они составили 1,85 млрд рублей, что на 79,89% выше запланированного.

Аренда муниципального имущества принесла 272,26 млн рублей, что на 1,24% ниже годового плана. Доходы от продажи муниципального имущества составили такую же сумму, но план по этой статье удалось выполнить лишь на 61%.

Прочие доходы от использования имущества составили 904,87 млн рублей, что на 7,69% выше запланированного. В целом, годовой плановый показатель доходов местных бюджетов Республики Татарстан выполнен на 117,9%.

В октябре сообщалось, что доходы местных бюджетов Татарстана за 9 месяцев составили 5,5 млрд рублей.

Анар Зейналов