В Казани отреставрировали исторический особняк XIX века на улице Карла Маркса

В Казани завершилась реставрация объекта культурного наследия — Дома Богословской-Челышевой, построенного в 1871 г. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В ходе работ реставраторы выполнили ремонт крыши с заменой водосточных труб, укрепили и восстановили кирпичную кладку стен, провели комплексную гидрозащиту и гидроизоляцию, отреставрировали фасады с восстановлением декоративных элементов, а также воссоздали утраченные столярные дверные и оконные заполнения и входные группы. Были сохранены архитектурные детали и элементы декора.

Особняк в стиле эклектики, расположенный по адресу Карла Маркса, 51/14, был построен по проекту архитектора Шмакова. Первой владелицей дома была Надежда Богословская, жена статского советника Эдуарда Эверсмана, а с 1885 г. здание перешло к казанской предпринимательнице Марии Челышевой, известной благодаря своему производству кирпича. В начале XX в. особняк национализировали. В 2000-х гг. к зданию были сделаны пристройки, которые исказили исторический облик памятника архитектуры.

Анар Зейналов