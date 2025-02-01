Сумма требований сибирского производителя сосисок к кунгурскому выросла в четыре раза

ООО «Сибирские колбасы» (Омск) направило в арбитражный суд Пермского края ходатайство об увеличении исковых требований к ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”» (Кунгур, Пермский край). Как свидетельствуют материалы дела, сумма требований в части взыскиваемой компенсации выросла с 3 до до 14,3 млн руб. Ранее омская компания обратилась с иском о взыскании с ответчика трех млн руб. компенсации за незаконное использование принадлежащего ей товарного знака «Уплетайка». На этой неделе суд отложил рассмотрение дела на 26 февраля в связи с уточнением требований.

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Кроме этого, истец требует запретить кунгурской компании использовать бренд при выпуске продукции, предложении к продаже. Согласно открытым данным, в магазинах предлагаются к продаже сосиски производства «Тельца» под брендом «Уплетайка». Под ним же («Уплетайки») продает сосиски и омский производитель.

Компания «Сибирские колбасы», по данным официального сайта, основана в 1999 году и входит в агропромышленный холдинг ГК «Руском». Группа, в частности, владеет комбикормовым заводом с элеватором, рассчитанным на 55 тыс. тонн единовременного хранения корма, свиноводческим комплексом в Омской области и мясоперерабатывающим заводом в Алтайском крае, производством мяса индейки и собственной сетью розничных магазинов. Единственным владельцем ООО «Сибирские колбасы», по данным «СПАРК-Интерфакс», является предприниматель Темури Латария.

Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре. Предприятие было создано в 2006 году на основе одноименного колбасного цеха. «Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов, которые реализует через продуктовые сети и свои фирменные магазины. Согласно базе Rusprofile, на данный момент 40% долей компании принадлежит директору «Тельца» Сергею Брызгалову, по 30% владеют Елена Худякова и Елена Жебелева. Выручка ООО в 2023 году — 169 млн руб. (265 млн руб. годом ранее), чистый убыток — 49 млн руб. (годом ранее — убыток 116 млн руб.).