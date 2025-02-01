В Троицке бывшего таможенника будут судить по делу о взятке

В Троицке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника таможни, обвиняемого в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Следствие установило, что с 12 по 13 ноября прошлого года ведущий инспектор отдела контроля за ввозом товаров разрешил въезд на территорию России грузовых автомобилей с подкарантинным грузом. За это он получил денежное вознаграждение.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые также участвовали в оперативном сопровождении дела. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд для рассмотрения.