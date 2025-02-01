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Омский «Авангард» с крупным счетом обыграл дома «Барыс»

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» разгромил казахстанский «Барыс». Матч состоялся в Омске в последний день января.

Исход матча решился уже в первом периоде, который закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В дальнейшем они уверенно довели дело до крупной победы — 5:1. Два гола у «Авангарда» провел Константин Окулов, по одному Игорь Мартынов, Илья Каблуков и Райан Спунер.

Задачу «Авангарду» облегчил тот факт, что 11 хоккеистов «Барыса» отправились на зимние Азиатские игры в китайский Харбин, где выступят в составе сборной Казахстана. С другой стороны, у «Авангарда» тоже потери в составе. Перед матчем выяснилось, что лидер омичей Рид Буше получил перелом лицевой кости, ему предстоит операция.

Валерий Лавский

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