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В Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА

Утром 1 февраля в республике объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение появилось в приложении МЧС России в 07:01.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — написало ведомство.

Некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали что казанский аэропорт приостанавливал прием и отправку рейсов.

По сообщению пресс-службы казанского аэропорта, воздушная гавань Казани работает в штатном режиме.

«<<...>> рейсы выполняются в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении

На официальном сайте аэропорта в графе вылетов и прилетов рейсов также не указано что какие-то из них задерживаются.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Ульяновска приостановил работу «для обеспечения безопасности».

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в сообщении.

UPD: Аэропорт Ульяновска возобновил работу после в 08:30 по московскому времени.

UPD: Угрозу атаки БПЛА отменили в 10:41

РИА «Новости» ссылаясь на Минобороны России сообщает что, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 9 украинских дронов над Брянской (7), Белгородской (1) и Саратовской (1) областями.

Артём Дергунов

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