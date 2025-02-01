Над Брянской областью сбиты семь беспилотников
Средства противовоздушной обороны отражали атаку в Брянской области. Уничтожено семь беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
Никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В последний раз Брянскую область атаковали беспилотниками в ночь на 30 января, тогда было уничтожено три дрона. 29 января средства противовоздушной обороны сбили над регионом 33 беспилотника самолетного типа, в том числе 3 реактивных. Никто не пострадал.
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