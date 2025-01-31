Бастрыкин поручил возбудить дело после выпадения пассажирки из автобуса в Ростове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как жительница Ростова выпала из автобуса и получила травмы. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в СМИ распространилась информация, что 29 января из салона автобуса № 88 на проспекте Стачки выпала пассажирка. Она пыталась выйти в закрывающиеся двери, но водитель этого не заметил и начал движение. В результате ростовчанка попала под колесо транспорта. Ее госпитализировали.

По данному факту СУ СК РФ по Ростовской области проводится проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю донского ведомства Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Анастасия Казуков