В Ростове следователи проводят проверку после выпадения пассажирки из автобуса

Следователи организовали проверку после того, как жительница донской столицы выпала из салона автобуса и получила травмы. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в СМИ распространилась информация, что 29 января из салона автобуса № 88 «ВОС — площадь Карла Маркса» на проспекте Стачки выпала жительница Ростова. Как утверждается, она пыталась выйти в закрывающиеся двери, но водитель этого не заметил. В результате пассажирка попала под колесо транспорта и была госпитализирована с травмами.

Для проверки всех обстоятельств травмирования женщины, а также оценки безопасности оказываемых услуг по перевозке пассажиров начата доследственная проверка.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Анна Анисова