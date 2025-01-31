Избившего водителя скорой помощи петербуржца не стали отправлять под стражу

Приморский районный суд не стал заключать под стражу Александра Слободенюка, который вечером 26 января избил водителя скорой помощи у дома 5 по Лыжному переулку, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дознание наставило на аресте, фигурант дела и его защита возражали, попросив домашний арест или запрет определенных действий по адресу проживания.

В свою очередь суд принял во внимание, что 48-летний водитель скорой помощи получил легкий вред здоровью. За совершение преступления небольшой тяжести предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Под стражу отправляют лишь в том случае, если фигуранту дела «светит» до трех лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал об инциденте. Пострадавшего водителя доставили в Мариинскую больницу после дорожного конфликта со Слободенюком. У него диагностировали перелом грудной клетки, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Андрей Маркелов