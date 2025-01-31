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В Краснодаре второй за неделю водитель умер во время движения

В Краснодаре за два дня скончались два водителя во время движения, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

По данным ведомства, 31 января в 15:11 на ул. Тургенева Hyundai, двигаясь со стороны Атарбекова в направлении Красных Партизан, съехала с дороги возле дома №121 и столкнулась с припаркованным автомобилем. Прибывшие медики установили, что 64-летний водитель умер до момента аварии. Обстоятельства происшествий выясняются.

Утром 30 января в краевой столице водитель отечественного автомобиля потерял сознание за рулем, после чего его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортом. Авария произошла около 10:10.

Анна Гречко

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