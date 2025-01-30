В Краснодаре умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП

В Краснодаре водитель умер во время поездки. Из-за этого произошло ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария случилась в 10:10 на улице Селезнева. Водитель «ВАЗ 2106» 1970 года рождения потерял за рулем сознание. Как выяснили позже медики, он скончался во время поездки, до ДТП.

Машина, двигавшаяся со стороны Ялтинской, выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с иномаркой.

Пассажира отечественного автомобиля госпитализировали.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства ДТП. Для борьбы с пробками инспекторы ДПС регулируют движение в ручном режиме.

Татьяна Ручкина