Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за ограбление 12 банков на 39,8 млн рублей

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 7 годам и 10 месяцам колонии строгого режима 45-летнего местного жителя за нападение на 12 отделений банков. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, из кредитных учреждений он похитил более 39,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора жителю Екатеринбурга за ограбление 12 отделений банков

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Свердловской области Вынесение приговора жителю Екатеринбурга за ограбление 12 отделений банков

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

В суде гособвинение предоставило доказательства того, что в период с 2015 по 2023 годы подсудимый, используя предмет, похожий на пистолет, угрожал сотрудникам кредитных учреждений. Он заставлял открывать хранилище или отдавать деньги из кассы.

Отмечается, что преступления он совершал, надев очки и маску. Для ограблений он отращивал бороду, а затем сбривал. 45-летний мужчина признан виновным по чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).

Полина Хабарова