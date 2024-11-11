Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за ограбление 12 банков на 39,8 млн рублей

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 7 годам и 10 месяцам колонии строгого режима 45-летнего местного жителя за нападение на 12 отделений банков. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, из кредитных учреждений он похитил более 39,8 млн руб.

Вынесение приговора жителю Екатеринбурга за ограбление 12 отделений банков

Вынесение приговора жителю Екатеринбурга за ограбление 12 отделений банков

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

Вынесение приговора жителю Екатеринбурга за ограбление 12 отделений банков

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

В суде гособвинение предоставило доказательства того, что в период с 2015 по 2023 годы подсудимый, используя предмет, похожий на пистолет, угрожал сотрудникам кредитных учреждений. Он заставлял открывать хранилище или отдавать деньги из кассы.

Отмечается, что преступления он совершал, надев очки и маску. Для ограблений он отращивал бороду, а затем сбривал. 45-летний мужчина признан виновным по чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).

Полина Хабарова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...