В Тюменской области пресекли ввоз более 600 тонн нелегальной сельхозпродукции

В период с 1 января по 23 сентября 2024 года Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО вблизи российско-казахстанской границы РФ пресек 53 попытки ввоза сельхозпродукции с нарушениями в документации общим весом 643,8 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Основным нарушением стал недействительный фитосанитарный сертификат или его отсутствие, провоз продукции навалом. Отмечается, что фрукты, овощи, крупы, саженцы декоративных и плодово-ягодных культур были происхождением из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Полина Хабарова