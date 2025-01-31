Полковников ВСУ, организовывавших удары БПЛА по аэродромам, будут судить заочно

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинение по уголовному делу в отношении командира 383-й бригады дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Андрея Дзянии, а также старшего штурмана этой бригады полковника Сергея Бурденюка. Их обвиняют в терактах (п. «а», «в» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что полковники ВСУ с октября по декабрь 2022 года осуществляли террористическую деятельность для устрашения мирного населения и нарушения работы органов власти. По их приказам украинские военнослужащие провели четыре террористические атаки с помощью беспилотников по аэродромам в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

235-й гарнизонный военный суд заочно арестовал Сергея Бурденюка в августе 2023 года. В ноябре 2024 года Таганский райсуд Москвы также взял под стражу Андрея Дзянию. Их уголовное дело передали во 2-й Западный окружной военный суд.

Военные следственные органы Следственного комитета России объявили Сергея Бурденюка в международный розыск в августе 2023 года. По данным следствия, он неоднократно организовывал атаки беспилотников на военные аэродромы российской армии. В частности, в декабре 2022 года из-за удара реактивного БПЛА по аэродрому Рязань погибли три военнослужащих и были повреждены три самолета Ту-22МЗ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Командира "Стрижей" ждут с арестом в России».

Никита Черненко