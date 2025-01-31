В Ярославской области будут судить водителя, сбившего ребенка

В Некрасовский районный суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть 5-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 15 ноября 2024 года автомобиль насмерть сбил ребенка в зоне действия знака «Пешеходный переход» в деревне Овсяники. Девочка погибла на месте. Согласно заключению эксперта, водитель двигался со скоростью не менее 60 км/ч при разрешенных 20 км/ч.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция части 3 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова